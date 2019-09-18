Son Dakika Haberleri: Göztepe'de yeniler kızağa çekildi
Son Dakika Spor Haber

Göztepe'de yeniler kızağa çekildi

1 saat önce

SÜPER Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak 4 hafta sonunda 2 puan toplayabilen, halen gol atma sevinci yaşayamayan Göztepe'de, büyük umutlarla transfer edilen Eren, Sanneh ve Leo şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Göztepe'de yeniler kızağa çekildi, System.String[]

SÜPER Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak 4 hafta sonunda 2 puan toplayabilen, halen gol atma sevinci yaşayamayan Göztepe'de, büyük umutlarla transfer edilen Eren, Sanneh ve Leo şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın ilk 2 hafta 11'de görev verdiği 3 oyuncu gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaratırken, bu futbolcular, son Çaykur Rizespor karşılaşmasında yedek oturdu. Stoper Sanneh ve sol bekte de oynayabilen Leo'yu 3'üncü haftadaki Yukatel Denizlispor maçında da yedek oturtan Tuna, golcü Eren Derdiyok'u son Çaykur Rizespor müsabakasında 11'de oynatmadı.

Rizespor maçında Eren'in yerine forvette transferin son gününde Medipol Başakşehir'den kadroya dahil edilen Napoleoni'yi 11'e monte eden Tuna, Leo ve Sanneh'e ise son 2 maçta 1 dakika bile şans vermedi. Göztepe'de Eren, Rize deplasmanında 61'inci dakikada Halil'in yerine oyuna girdi ama varlık gösteremedi. İzmir ekibinde yeni transferlerden Murat Paluli, Veli, Hüseyin ve Batuhan da henüz 11'de şans bulamadı. Geçen sezondan bu yana yaşadığı gol sıkıntılarını bir türlü çözemeyen Göztepe'de Jerome'un iyileşmesi teknik ekibi rahatlattı. Takımla idmanlara başlayan 33 yaşındaki İngiliz golcünün cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyeceği bildirildi.

Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kendisinden boşanmak isteyen kocasına "Saçımı çekti" diyerek karşı dava açtı, mahkeme boşanma sebebi olduğuna hükmetti
Erling Haland ilk Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yapıp tarihe geçti 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil yatla boğaz keyfi yaptı Can Yaman'ın hayranları fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:39:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'de yeniler kızağa çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]