Son Dakika Haberleri: Göztepe'de yeniler sahaya
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Göztepe'de yeniler sahaya

1 saat önce

Süper Lig'de milli maçlar için verilen aradan sonra pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak Göztepe'de, teknik direktör Tamer Tuna, transferin son günü takıma katılan isimleri ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor.

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Süper Lig'de milli maçlar için verilen aradan sonra pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak Göztepe'de, teknik direktör Tamer Tuna, transferin son günü takıma katılan isimleri ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor. Ligde 3 haftada gol atamayan tek takım konumunda olup transferin son saatlerinde hücum hattını takviye etmeye ağırlık veren Göztepe'de, Başakşehir'den alınan yıldızlar Rize önünde sahada olacak. Ligde son yılların şampiyonluk adayı takımı Başakşehir'in hücum hattından 3 ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda önceki hafta alınan Soner, imzayı atar atmaz Denizlispor maçına ilk 11'de çıktı.

Transferin son günü imza atan Brezilyalı Mossoro ve İtalyan Napoleoni de ilk 11'e monte edilecek. Tamer Tuna, uzun yıllardır Türkiye'de forma giyerek hazır durumda olan ikiliyi milli arada Altınordu'yla oynanan hazırlık karşılaşmasında 11'de denedi. Napoleoni, maçta 70'inci dakikada attığı golle Göztepe'ye 2-2'lik beraberliği getiren isim oldu. Çaykur Rizespor maçında Soner'in yine as kadroda forma giymesi, Halil ve Serdar'ın kulübeye çekilip yerlerine ilk 11'de Mossoro ve Napoleoni'nin oynaması bekleniyor. Yine transferin son günü alınan stoper Atınç Nukan ise antrenman eksiğini kapatmaya çalışacak. Geçen sezon küme düşmekten son maçta kıl payı kurtulan Göztepe, ilk 3 hafta sonunda yine düşme hattında yer alıyor.

Çaykur Rizespor, Tamer Tuna, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:21 Kaynak: DHA
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