Göztepe'de yeniler sahaya

Ligde 3 haftada gol atamayan tek takım konumunda olup transferin son saatlerinde hücum hattını takviye etmeye ağırlık veren Göztepe'de, Başakşehir'den alınan yıldızlar Rize önünde sahada olacak. Ligde son yılların şampiyonluk adayı takımı Başakşehir'in hücum hattından 3 ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda önceki hafta alınan Soner, imzayı atar atmaz Denizlispor maçına ilk 11'de çıktı.



Transferin son günü imza atan Brezilyalı Mossoro ve İtalyan Napoleoni de ilk 11'e monte edilecek. Tamer Tuna, uzun yıllardır Türkiye'de forma giyerek hazır durumda olan ikiliyi milli arada Altınordu'yla oynanan hazırlık karşılaşmasında 11'de denedi. Napoleoni, maçta 70'inci dakikada attığı golle Göztepe'ye 2-2'lik beraberliği getiren isim oldu. Çaykur Rizespor maçında Soner'in yine as kadroda forma giymesi, Halil ve Serdar'ın kulübeye çekilip yerlerine ilk 11'de Mossoro ve Napoleoni'nin oynaması bekleniyor. Yine transferin son günü alınan stoper Atınç Nukan ise antrenman eksiğini kapatmaya çalışacak. Geçen sezon küme düşmekten son maçta kıl payı kurtulan Göztepe, ilk 3 hafta sonunda yine düşme hattında yer alıyor.