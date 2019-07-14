Son Dakika Haberleri: Göztepe'de yolcular belli oldu: Grillo ve Ngando
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Göztepe'de yolcular belli oldu: Grillo ve Ngando

3 saat önce

Dış transferde önemli hamleler yapan Göztepe, takımda düşünülmeyen oyuncular için de girişimlerini sürdürüyor.

Göztepe'de yolcular belli oldu: Grillo ve Ngando, System.String[]
Dış transferde önemli hamleler yapan Göztepe, takımda düşünülmeyen oyuncular için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda Grillo ve Ngando'ya sözleşmelerini feshetmek için resmi teklif yapıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Kadrosunu 4 önemli isimle takviye eden İzmir ekibi, iç transferde de yoğun bir mesai harcıyor. Geçtiğimiz günlerde Ghilas ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı takımda gönderilecekler arasında Grillo ve Axel Ngando da bulunuyor. Sezonun sona ermesinin ardından iki oyuncudan kendilerine takım bulmaları istenmiş ancak iki futbolcu da ayrılığa yanaşmamıştı. İlk etap kampında takımla birlikte çalışan iki oyuncunun takımdan ayrılması için yönetim devreye girdi. Her iki oyuncuya da sözleşmelerini feshedilmesi için teklif yapılırken, iki oyuncunun birkaç gün içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor.

Kayıp Arjantinli Grillo

Göztepe'nin yollarını ayırmak istediği Arjantinli stoper Grillo'nun Göztepe kariyeri tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu. Geçtiğimiz sezon başında Arjantin'in Velez Sarfield takımından transfer edilen Tangocu; yaşanan cezalar ve sakatlıklarda dahi forma şansı bulamadı. Takımdan ayrılması beklenen Grillo, Spor Toto Süper Lig'de 1 dakika bile şans bulamazken, Türkiye Kupası'nda 412 dakika forma giydi. 2017-2018 sezonunda büyük umutlarla Bastia'dan transfer edilen Axel Ngando da geride kalan 2 yılda yokları oynadı. İzmir temsilcisinde hiçbir dönem ilk 11 oyuncusu olamayan Fransız orta saha oyuncu, iki sezonda 30 lig maçında forma giydi. - İZMİR
İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:41 Kaynak: İHA
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