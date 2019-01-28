Göztepe'de Zincirleme Trafik Kazası

Göztepe'de, D- 100 kara yolunda 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Göztepe'de, D- 100 kara yolunda 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.



Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda seyir halinde olan Bünyamin Ç. idaresindeki 34 BCF 750 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden 34 UD 3837 ile 34 KC 1475 plakalı araçlara çarptı.



Kazada yaralanan olmazken Kadıköy istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.



Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Motosikletiyle Dükkana Daldı, "Yabancı Değilim Ağabey" Dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı

Venezuela Lideri Maduro'yu Koruması İçin Özel Tim Gönderdiği İddia Edilen Rusya'dan Açıklama

Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Deniz Çakır İçin Karar Verildi