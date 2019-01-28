Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Zincirleme Trafik Kazası

Göztepe'de Zincirleme Trafik Kazası

1 saat önce

Göztepe'de, D- 100 kara yolunda 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Göztepe'de Zincirleme Trafik Kazası, System.String[]
Göztepe'de, D- 100 kara yolunda 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda seyir halinde olan Bünyamin Ç. idaresindeki 34 BCF 750 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden 34 UD 3837 ile 34 KC 1475 plakalı araçlara çarptı.

Kazada yaralanan olmazken Kadıköy istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:10 Kaynak: AA

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