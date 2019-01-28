Göztepe'de Zincirleme Trafik Kazası; Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
1 saat önce
KADIKÖY Göztepe D- 100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.
KADIKÖY Göztepe D- 100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaza, D-100 Karayolu
Göztepe Köprüsü Kadıköy
istikametinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan Bünyamin Ç.
idaresindeki 34 BCF 750 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden 34 UD 3837 ile 34 KC 1475 plakalı araçlara çarptı.
Kazada yaralanan olmazken Kadıköy istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:36 Kaynak: DHA
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