Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Zincirleme Trafik Kazası; Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Göztepe'de Zincirleme Trafik Kazası; Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

1 saat önce

KADIKÖY Göztepe D- 100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.

Göztepe'de Zincirleme Trafik Kazası; Uzun Araç Kuyrukları Oluştu, System.String[]
KADIKÖY Göztepe D- 100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, D-100 Karayolu Göztepe Köprüsü Kadıköy istikametinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan Bünyamin Ç.

idaresindeki 34 BCF 750 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden 34 UD 3837 ile 34 KC 1475 plakalı araçlara çarptı.

Kazada yaralanan olmazken Kadıköy istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:36 Kaynak: DHA

Kadıköy, Araç, Güncel
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