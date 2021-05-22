Göztepe'de Zulj gitti, Hasan Hüseyin gelecek

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, başkan Mehmet Sepil'in görevini bıraktığını açıklamasıyla sarsılırken bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Şu ana kadar iç transferde Atınç ve Berkan'la anlaşıp Alpaslan'la vedalaşan Göztepe'de Peter Zulj'la da yollar ayrıldı.

Devre arasında Belçika'nın Anderlecht takımından kiralanan Avusturyalı oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden Göztepe camiasına veda etti. Büyük umutlarla transfer edilen orta saha oyuncusu Göztepe kariyerine müthiş başladı. İttifak Holding Konyaspor'la oynanan maçta ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Zulj 2 gol birden atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ertesi hafta da 4-0 kazanılan Gençlerbirliği karşılaşmasında gol atan deneyimli futbolcu, teknik direktör Ünal Karaman'ın göreve gelmesiyle düşüşe geçti. Ünal Karaman döneminde yedek kalmaya başlayan Zulj, Avusturya Milli Takımı'na seçilse de İzmir ekibinde istediği süreyi bir türlü alamadı. Zulj son 4 maçta ise 1 dakika bile forma giymedi. Dış transferde de hamle yapmaya başlayan Göztepe eski futbolcusu Hasan Hüseyin Acar'la görüşmelere başladı. Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen 26 yaşındaki futbolcu kulübünden ayrıldı. Göztepe ile temasa geçtiği öğrenilen orta saha oyuncusunun büyük ihtimalle yeni sezonda İzmir ekibinde forma giyeceği bildirildi. Hasan Hüseyin Acar, 2014-2015 sezonunda Göztepe formasını 2'nci Lig'de terletti ve sarı-kırmızılılarla şampiyonluk sevinci yaşadı.