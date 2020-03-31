Son Dakika › Spor › Göztepe'den 1 milyon TL'lik bağış! Milli Dayanışma Kampanyası... - Son Dakika Spor
Göztepe'den 1 milyon TL'lik bağış! Milli Dayanışma Kampanyası...
6 saat önce
İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Kampanyaya destek veren sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in duruma gösterdiği hassasiyetle 1 milyon TL bağış yapma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:04
Son Dakika TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız