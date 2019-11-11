Göztepe'den açıklama: 'Hakem hataları...'

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, birbirine benzer pozisyonların maçlara ve hakemlere göre farklı yorumlandığını belirterek "Kuralların artık bir standardının olmasını istiyoruz. Sadece futbolun konuşulduğu bir futbol ortamının oluşması en büyük arzumuz." ifadesini kullandı.



Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki futbol karşılaşmalarında skorları, takımların performanslarından çok hakem kararlarının belirlediği yönünde bir algı oluşmaya başladığını belirtti.



Bunun Türk futbolu adına kaygı verici olduğunu vurgulayan Papatya, şunları kaydetti:



"Yeni Malatya spor ile oynadığımız karşılaşmada yapılan hakem hatalarını sadece Göztepe olarak biz gündeme getirmiyoruz. Dün spor kamuoyu Göztepe aleyhine yapılan hatalardan bahsetti. Özellikle penaltı pozisyonunda tüm spor kamuoyu ve eski hakemler penaltı olmadığı görüşündeler. Hakem hocalarının derslerde özellikle üstünde durduğu beklenmedik top tanımının karşılığı bu pozisyondur. Birbirine benzer pozisyonlar maçlara ve hakemlere göre farklı yorumlanıyor. Kuralların artık bir standardının olmasını istiyoruz. Sadece futbolun konuşulduğu bir futbol ortamının oluşması en büyük arzumuz."



