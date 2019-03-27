Son Dakika Haberleri: Göztepe'den Acıpayam'a Anlamlı Ziyaret

Göztepe'den Acıpayam'a Anlamlı Ziyaret

32 dakika önce

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig ve 1'inci Lig'e verilen arada bu akşam Denizlispor ile deplasmanda hazırlık maçı yapacak Göztepe, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Göztepe'den Acıpayam'a Anlamlı Ziyaret, System.String[]


Milli maçlar nedeniyle Süper Lig ve 1'inci Lig'e verilen arada bu akşam Denizlispor ile deplasmanda hazırlık maçı yapacak Göztepe, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı teknik ekip ve futbolcular geçtiğimiz günlerde deprem felaketiyle sarsılan Acıpayam'a giderek afetzedelere moral verdi. Teknik direktör Tamer Tuna, futbolcular Halil Akbunar, Yasin Öztekin, Serdar Gürler, Eren Bilen ve Arda Özçimen ile kulüp personeli depremin yaralarını sarmaya çalışan köy sakinleriyle buluştu. Göztepeliler, deprem nedeniyle okulları tatil olan ve Kızılay tarafından kurulan alanda çeşitli etkinliklere katılan çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklarla maç yapan Göztepe kafilesi çeşitli hediyeler dağıttı. Depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarını belirten Tamer Tuna, "Göztepe olarak ailelerimizin, çocuklarımızın ve insanlarımızın yanındayız. Özellikle çocuklara moral vermek, onları mutlu etmek için bir araya geldik. Umarım bir daha böyle felaketler yaşanmaz" diye konuştu. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:38 Kaynak: DHA

Acıpayam, Spor
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