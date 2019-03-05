Göztepe'den Biletlere İndirim
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Göztepe, sezonun kalan kısmında, 'Kenetlenme Vakti' sloganıyla iç saha bilet fiyatlarında indirime gitti.
Spor Toto Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Göztepe, sezonun kalan kısmında, 'Kenetlenme Vakti' sloganıyla iç saha bilet fiyatlarında indirime gitti. Bornova
Stadı'nda kalan iç saha maçlarında Kasımpaşa
, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Antalyaspor
, Demir Grup Sivasspor
ve Ankaragücü
ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda, VIP Tribünü 161, numaralı tribünü 108, kuzey kale arkası 22 ve misafir tribün 28.5 TL olarak revize edildi. Maraton tribününün tamamı ise sezon başında kombine olarak satılmıştı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:57 Kaynak: DHA
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