Göztepe'den Cimnastik Adımı

Futbol ve hentbol dışında son yıllarda rüzgar sörfü, triatlon gibi birçok branşta atılıma geçen Göztepe, cimnastik branşında daha önceden anlaşmaya vardığı Ferhat Arıcan'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.





Futbol ve hentbol dışında son yıllarda rüzgar sörfü, triatlon gibi birçok branşta atılıma geçen Göztepe, cimnastik branşında daha önceden anlaşmaya vardığı Ferhat Arıcan'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.



Cumhuriyet tarihinde artistik cimnastikte olimpiyatlara katılan ilk erkek sporcumuz olan, aynı zamanda kendi adını taşıyan 3 hareketle cimnastik literatürüne geçerek ilki başaran İzmirli Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.



- İzmir

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