Son Dakika Haberleri: Göztepe'den Cimnastik Adımı

Göztepe'den Cimnastik Adımı

11 dakika önce

Futbol ve hentbol dışında son yıllarda rüzgar sörfü, triatlon gibi birçok branşta atılıma geçen Göztepe, cimnastik branşında daha önceden anlaşmaya vardığı Ferhat Arıcan'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Göztepe'den Cimnastik Adımı, System.String[]


Futbol ve hentbol dışında son yıllarda rüzgar sörfü, triatlon gibi birçok branşta atılıma geçen Göztepe, cimnastik branşında daha önceden anlaşmaya vardığı Ferhat Arıcan'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. 

Cumhuriyet tarihinde artistik cimnastikte olimpiyatlara katılan ilk erkek sporcumuz olan, aynı zamanda kendi adını taşıyan 3 hareketle cimnastik literatürüne geçerek ilki başaran İzmirli Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:48 Kaynak: DHA

Futbol, Ferhat Arıcan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barcelona Başkanı, Jose Valverde'nin Önümüzdeki Sezon da Takımın Başında Olacağını Açıkladı Son Dakika! Çaykur Rizespor, Fenerbahçeli Aatıf'ı Kiraladı

Galatasaray, Swansea'nin Yıldızı Wilfried Bony'nin Transferine Yakın Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, Brezilyalı Yıldız Neymar'a Kendi Elleriyle Et Yedirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 11:59:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'den Cimnastik Adımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]