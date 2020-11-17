Göztepe'den depremzedeler için anlamlı kampanya
17.11.2020 16:10
SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, kentte 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için kampanya başlattı.
SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, kentte 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için kampanya başlattı. Ligde son oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında futbolcuların giydiği imzalı formaları bir internet sitesi üzerinden açık artırmayla satacak Göztepe, elde edilecek gelirin tamamını depremzedelere bağışlayacak.
Göztepe'den yapılan açıklamada, "Bu maça özel olarak açık artırma sonucu satılacak formalardan elde edilecek gelirin tamamı depremzede ailelere yardım için kullanılacak" ifadelerine yer verildi. Bir internet sitesinde açık artırmaya konulan formalara en düşük 89 Euro teklif verilebiliyor.
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