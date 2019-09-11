Son Dakika Haberleri: Göztepe'den en kötü start
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Göztepe'den en kötü start

1 saat önce

Süper Lig'deki kötü gidişini bu hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda yenerek sonlandırmak isteyen Göztepe, ilk 3 maçta topladığı 1 puanla son 7 yılın en kötü startını yaptı.

Göztepe'den en kötü start, System.String[]

Süper Lig'deki kötü gidişini bu hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda yenerek sonlandırmak isteyen Göztepe, ilk 3 maçta topladığı 1 puanla son 7 yılın en kötü startını yaptı. Ligde gol atamadan 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Göztepe, son olarak TFF 1'inci Lig'den düştüğü 2012-13 sezonunda ilk 3 maçta sıfır çekti. O sezon oynadığı ilk 3 maçı kaybeden Göztepe, 2013-14'te 2'nci Lig'de ilk 3 haftada 4 puan, 2'nci Lig'de şampiyon olduğu 2014-15'te 3 haftada 7 puan, 2015-16'da 1'inci Lig'de 5 puan, Play-Off'tan Süper Lig hedefine ulaştığı 2016-17'de ise 3 haftada 4 puan topladı.

Göztepe, 14 yıl sonra Süper Lig'e döndüğü ilk sezon olan 2017-18'de ligin ilk 3 maçını 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 4 puanla geçti. Geçen sezon ilk haftalarda yine bocalayan sarı-kırmızılı ekip, buna rağmen 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3 puan almayı başardı. Geçen yıl küme düşmekten son hafta kıl payıyla kurtulan, bu sezon ilk haftalarda gördüğü korkulu rüya sonrası hücum hattına son dakika takviyeleri yapan Göztepe, yeni silahları Mossoro ve Napoleoni'yi ilk kez Rize deplasmanında sahaya sürecek. Hücumdaki sıkıntıya çözüm bulmayı hedefleyen ekipte golcü Jerome'un ise sakatlığı sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:27 Kaynak: DHA
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