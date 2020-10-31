Göztepe'den enkaz altındaki Ali Çağın Kaygusuz için açıklama
31.10.2020 20:55
Süper Lig ekibi Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı.
Süper Lig ekibi Göztepe, İzmir Seferihisar
'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı.
Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz."
- İzmir
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