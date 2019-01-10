Göztepe'den Farklı Prova: 6-3

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya Belek
'te hazırlanan Göztepe, oynadığı ilk özel maçta 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Pendikspor
'u 6-3 yendi. Beto
- Tayfur, Reis, Grillo, Berkan, Borges, Poko, Ngando, Yasin, Halil, Jerome 11'iyle sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, Jarome (2), Poko, Cikalleshi, Fatih
(kendi kalesine) ve Deniz'in attığı gollerle galip geldi. Göz-Göz'de ikinci yarıda Göktuğ, Kadu, Alpaslan, Yalçın, Gouffran, Samed Ali, Deniz ve Cikalleshi oyuna dahil oldu. Yoğun yağmur altında oynanan Göztepe-Pendikspor müsabakasını A Milli Futbol Takımı
Teknik Direktörü Mircea Lucescu
ve yardımcısı Tayfur Havutçu
da izledi.
- İzmir