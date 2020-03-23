Göztepe'den Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'den Fatih Terim'e 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor

Göztepe'den Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Göztepe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Göztepe'den Fatih Terim'e

Göztepe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede iyi haberlerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:12 Kaynak: AA

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