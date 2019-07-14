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Göztepe'den Fenerbahçe hamlesi

3 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'de geçen sezon son hafta son düdüğe kadar yaşadığı düşme korkusunu yeni sezonda da yaşamamak için transferde güçlü bir kadro kurmaya çalışan Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan ön libero Mehmet Topal ve sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Barış Alıcı'yı gündemine aldı.

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SPOR Toto Süper Lig'de geçen sezon son hafta son düdüğe kadar yaşadığı düşme korkusunu yeni sezonda da yaşamamak için transferde güçlü bir kadro kurmaya çalışan Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan ön libero Mehmet Topal ve sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Barış Alıcı'yı gündemine aldı. Takıma saha içi ve dışında ağabeylik de yapacak tecrübeli bir yerli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek isteyen Göz-Göz'de Başkan Mehmet Sepil'in 4 yıl Galatasaray, 2 yıl Valencia ve 7 sezon Fenerbahçe formalarını giyip A Milli Takım'ın önemli isimleri arasında yer alan 33 yaşındaki Mehmet Topal için nabız yokladığı ancak, "Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum" yanıtını aldığı öğrenildi.
Ligin en tecrübeli isimlerinden Mehmet Topal için eski kulübü Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia ediliyor. Göztepe, Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Altınordu'dan transfer ederek devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiraladığı 22 yaşındaki sağ kanat Barış Alıcı için ise kiralama teklifine hazırlanıyor. Göztepe'de yabancılar Titi, Reis, Beto'dan sonra Poko da Türkiye'ye dönüp takıma katıldı. Borges'le yolları ayırmaya çalışan sarı-kırmızılılar, takımla Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk etap çalışmalarına çıkan Arjantinli Grillo ve Fransız Ngando'ya ayrılmaları için resmi teklif götürdü. Yönetim, birer yıllık sözleşmeleri bulunan futbolculara yeni sezon ücretlerinin bir kısmını ödeyip sözleşmelerini feshetme teklifi yaptı.


- İzmir
Mehmet Topal, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:06 Kaynak: DHA
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