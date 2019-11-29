Göztepe'den Fenerbahçe'ye Bornova'da geçit yok

SÜPER Lig'de son 3 maçında Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda yenip evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak 7 puan toplayan Göztepe, yarın ağırlayacağı Fenerbahçe'ye son 2 sezondur Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda geçit vermedi. Lige 14 yıl sonra tekrar yükseldiği 2017-2018 sezonun ilk haftasında sarı-lacivertlileri ağırlayan Göz-Göz, seyircisiz oynanan maçta geriye düşmesine rağmen rakibiyle 2-2 berabere kalarak maratona puanla başladı. Göztepe, geçen sezonun 3'üncü haftasında ise Fenerbahçe'yi Halil'in güzel golüyle 1-0 yenmeyi başardı.

Son haftalarda çıkışa geçen sarı-kırmızılılar parolasını yine galibiyet olarak belirledi. Saat 20.00'de Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma öncesi Göztepeli futbolseverler 297 TL'den satışa çıkan VIP, 189 TL olan numaralı, 109 TL olarak belirlenen maraton ve 27.5 TL'ye satılan kuzey kale arkası biletlerini de günler öncesinden tüketti. Konuk Fenerbahçe taraftarları için misafir tribün biletleri 35 TL'den satılıyor. Sadece sakatlığı süren orta saha Poko'dan yararlanamayacak Göztepe'de defansta ve orta alanda görev yapan Alpaslan'ın cezası sona erdi.

İzmir ekibinin başında çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde eden teknik direktör İlhan Palut, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak rakip olacak. Fenerbahçe'yi taraftarın desteği ile puansız gönderebileceklerine inandığını dile getiren Palut, "Elbette kolay bir maç oynamayacağız. Fenerbahçe'ye karşı kendi sistemimizi ve futbolumuzu ortaya koyacağız. Çok iyi oynamalıyız artı çok iyi mücadele etmeliyiz. Rakibimiz her ne kadar deplasman karnesi başarılı gözükmese de onlar da kazanmak için her şeyi yapacaklar" dedi.

Öte yandan, Göztepeli ve Fenerbahçeli kadın taraftarlar yarın 'Sevgi Deplasmanı' projesi adı altında otizme farkındalık ile kadın ve çocuğa şiddet konularının ele alınacağı panelde buluşacak. Konak Belediyesi Çınarlı Rekreasyon Alanı'ndaki organizasyon saat 12.00'de başlayacak.