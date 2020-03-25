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Göztepe'den Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Göztepe Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Göztepe Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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