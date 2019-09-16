Göztepe'den golsüz başlangıç

Süper Lig'de ilk 4 haftada gol atamayan tek takım konumundaki Göztepe, lig tarihinde ilk 4 maçında gol sevinci yaşayamayan 10. takım oldu.
Lige 1-0'lık Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Göztepe, ikinci haftada Beşiktaş'a 3-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar, Yukatel Denizlispor ve dün de Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldı. Bu sezon hücumda etkisiz bir görüntü sergileyen ve ilk 4 maçta gol atamayan Göztepe, ligde gol atamayan tek ekip konumunda yer aldı.
Göztepe gibi gol atamayanlar
Sarı-kırmızılı ekip, ilk 4 maçlar itibarıyla Süper Lig geçmişinde gol atamayan 10. ekip oldu.
Zonguldakspor'un iki kez gol atamadan başladığı ligde 1959-1960 sezonunda Adalet, 1960-1961'de Feriköy, 1962-1963'te Altınordu, çıktıkları ilk 4 müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı. 1974-1975'te Zonguldakspor, 1976-1977'de Samsunspor, 1978-1979'da MKE Kırıkkalespor, 1981-1982'de Zonguldakspor ile Eskişehirspor, 2001-2002'de Malatyaspor ve 2005-2006'da ise Gençlerbirliği ilk 4 haftada gol atamamıştı.
Bu ekipler içinde sezon başında en uzun süre gol atamayan ekip konumundaki Eskişehirspor, 1981-1982'de ilk 7 maçında gol kaydedemedi.
Göztepe'den kötü sezon başlangıcı
Ligin ilk 4 haftalık periyodunda, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Göztepe, 28. kez mücadele ettiği ligde 1968-1969, 1969-1970, 1974-1975 ve 1976-1977 sezonlarının ardından 5. kez ilk 4 haftayı galibiyet alamadan tamamladı.
Göztepe, 1974-1975'te ilk 13 hafta galibiyete ulaşamamıştı.
4. haftalar itibarıyla en kötü başlangıç 1968-1969'da
Sarı-kırmızılı ekip, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadığı 1968-1969'da 4. haftalar itibarıyla en kötü sezon başlangıcını yapmıştı. Göztepe, 1969-1970, 1974-1975 ve 1976-1977 sezonlarında bu yıl olduğu gibi ilk 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı.
İzmir temsilcisinin daha önceki sezonlarda ilk 4 maçlık performansları şöyle:
|Sezon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1959
|4
|1
|3
|0
|5
|4
|5
|1959-1960
|4
|2
|2
|0
|3
|1
|6
|1960-1961
|4
|1
|1
|2
|7
|10
|3
|1961-1962
|4
|1
|1
|2
|3
|6
|3
|1962-1963
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|4
|1963-1964
|4
|3
|1
|0
|6
|1
|7
|1964-1965
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|3
|1965-1966
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|3
|1966-1967
|4
|4
|0
|0
|11
|4
|8
|1967-1968
|4
|3
|1
|0
|7
|3
|7
|1968-1969
|4
|0
|1
|3
|1
|5
|1
|1969-1970
|4
|0
|2
|2
|1
|3
|2
|1970-1971
|4
|2
|2
|0
|4
|1
|6
|1971-1972
|4
|1
|3
|0
|5
|1
|5
|1972-1973
|4
|1
|2
|1
|4
|5
|4
|1973-1974
|4
|1
|3
|0
|5
|4
|5
|1974-1975
|4
|0
|2
|2
|1
|4
|2
|1975-1976
|4
|2
|2
|0
|8
|3
|6
|1976-1977
|4
|0
|2
|2
|1
|3
|2
|1978-1979
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|4
|1979-1980
|4
|3
|0
|1
|8
|6
|6
|1981-1982
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|3
|1999-2000
|4
|1
|2
|1
|3
|2
|5
|2001-2002
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|10
|2002-2003
|4
|1
|0
|3
|6
|12
|3
|2017-2018
|4
|2
|1
|1
|7
|5
|7
|2018-2019
|4
|1
|0
|3
|2
|5
|3
|2019-2020
|4
|0
|2
|2
|0
|4
|2