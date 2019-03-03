Son Dakika Haberleri: Göztepe'den Hakem Tepkisi

Göztepe'den Hakem Tepkisi

53 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, müsabakadaki hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Göztepe'den Hakem Tepkisi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, müsabakadaki hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, Türk hakemleri için hem üzüldüğünü hem de utandığını belirterek, "Hakem maçı kafasındaki neticeyle bitiremedi. Hata yapılır ama bugün maçta olanları hiç kimse hata olarak izah edemez." ifadelerini kullandı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında sezon başından beri söylenilen bir şey olduğunu dile getiren Sepil, "Kritik ofsayt pozisyonlarında oyun kesilmeden devam edilip, pozisyon sonuçlandıktan sonra VAR'a bakılacaktı. Hakem Abdulkadir Bitigen'e hakkımızı helal etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:58 Kaynak: AA

Mehmet Sepil, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, Deplasmanda Atiker Konyaspor'la Berabere Kaldı Galatasaray, BB Erzurumspor'a Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu

Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 2-0 ile Geçti Başakşehirli Edin Visca, Yeni Malatyaspor Maçını da Boş Geçmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 18:51:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'den Hakem Tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]