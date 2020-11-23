Göztepe'den hayata dönüş

GÖZTEPE, Süper Lig'de tam 72 gün sonra galibiyetle tanıştı. Gürsel Aksel Stadı'nda sonuncu MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen sarı-kırmızılılar 6 maç aradan sonra sahadan 3 puanla ayrıldı. En son 12 Eylül'de ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor'u evinde 5-1 yenen Göz-Göz, o tarihten sonra oynadığı karşılaşmalarda 5 beraberlik, 1 yenilgi elde etti. Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarından birer puan çıkaran İzmir ekibi, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Göztepe'nin 7'nci haftada sahasında oynaması gereken Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ise İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelendi.

Ankaragücü galibiyetiyle rahatlayan Göztepe puanını 11'e çıkarıp alt sıralardan kurtuldu. Teknik direktör İlhan Palut da haftalar sonra gelen galibiyetin ardından derin bir nefes aldı. Kazanamama serisine son verdikleri için mutlu olduklarını belirten genç teknik adam, "Bir süredir galibiyet alamıyorduk. Bu seriye son vermeliydik. Oyuncularım bu bilinçle sahaya çıktı. Maçın başında golü attık. İlk yarının ortalarından itibaren özellikle savunmada hatalar yaptık, rakibimize pozisyonlar verdik. Ankaragücü biz 1-0 öndeyken penaltı kaçırdı. İkinci yarıda ise futbolcularımız gerek mücadele anlamında gerek pozisyon bulmada çok yaratıcıydı. Attığımız 2 golün ardından avantajı yakaladık ve kazanmayı başardık" dedi.

STRES HATALARA NEDEN OLDUBir süredir kazanamanın verdiği baskıyı hissettiklerini vurgulayan İlhan Palut sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Saha içinde eksiklerimiz vardı. Ancak takımımın istek ve arzusundan memnun kaldım. Stres nedeniyle bir takım basıt hatalar yaptık. Ancak sonuç olarak 3 puan çok önemliydi. Oyunumuzun üstüne koyacağız. Daha iyi maçlar çıkaracağız. Süper Lig'de çok daha iyi bir konumda olmayı hedefliyoruz. Oyuncularıma göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum."Göztepe gelecek hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. İLKLERİ YAŞADILAR

Göztepe'nin Ankaragücü'nü 3-1 yendiği karşılaşmada Brezilyalı stoper Titi ve İtalyan forvet Napoleoni ilkleri yaşadı. Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Napoleoni, milli takım arasında iyileşip takıma dahil oldu. Tecrübeli oyuncu ilk kez Ankaragücü maçında kadroya girdi. Teknik direktör İlhan Palut, Napoleoni'yi 73'üncü dakikada Ndiaye'nin yerine oyuna aldı. Napoleoni bu sezon ilk kez sahaya çıktı. Titi de bu sezon ilk defa bir maça 11'de başladı. Geride kalan 7 müsabakada yedek kulübesinde bekleyen ve Ankaragücü maçına kadar toplam 18 dakika oynayan Titi, 90 dakika boyunca görev aldı. Titi, karşılaşma 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile devam ederken Ankaragücü atağında bir topu çizgiden çıkarıp mutlak golü önledi.