Göztepe'den hayata dönüş - Son Dakika

Göztepe'den hayata dönüş

23.11.2020 11:22
Göztepe'den hayata dönüş, System.String[]

GÖZTEPE, Süper Lig'de tam 72 gün sonra galibiyetle tanıştı.

GÖZTEPE, Süper Lig'de tam 72 gün sonra galibiyetle tanıştı. Gürsel Aksel Stadı'nda sonuncu MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen sarı-kırmızılılar 6 maç aradan sonra sahadan 3 puanla ayrıldı. En son 12 Eylül'de ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor'u evinde 5-1 yenen Göz-Göz, o tarihten sonra oynadığı karşılaşmalarda 5 beraberlik, 1 yenilgi elde etti. Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarından birer puan çıkaran İzmir ekibi, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Göztepe'nin 7'nci haftada sahasında oynaması gereken Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ise İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelendi.

Ankaragücü galibiyetiyle rahatlayan Göztepe puanını 11'e çıkarıp alt sıralardan kurtuldu. Teknik direktör İlhan Palut da haftalar sonra gelen galibiyetin ardından derin bir nefes aldı. Kazanamama serisine son verdikleri için mutlu olduklarını belirten genç teknik adam, "Bir süredir galibiyet alamıyorduk. Bu seriye son vermeliydik. Oyuncularım bu bilinçle sahaya çıktı. Maçın başında golü attık. İlk yarının ortalarından itibaren özellikle savunmada hatalar yaptık, rakibimize pozisyonlar verdik. Ankaragücü biz 1-0 öndeyken penaltı kaçırdı. İkinci yarıda ise futbolcularımız gerek mücadele anlamında gerek pozisyon bulmada çok yaratıcıydı. Attığımız 2 golün ardından avantajı yakaladık ve kazanmayı başardık" dedi.

STRES HATALARA NEDEN OLDUBir süredir kazanamanın verdiği baskıyı hissettiklerini vurgulayan İlhan Palut sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Saha içinde eksiklerimiz vardı. Ancak takımımın istek ve arzusundan memnun kaldım. Stres nedeniyle bir takım basıt hatalar yaptık. Ancak sonuç olarak 3 puan çok önemliydi. Oyunumuzun üstüne koyacağız. Daha iyi maçlar çıkaracağız. Süper Lig'de çok daha iyi bir konumda olmayı hedefliyoruz. Oyuncularıma göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum."Göztepe gelecek hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. İLKLERİ YAŞADILAR

Göztepe'nin Ankaragücü'nü 3-1 yendiği karşılaşmada Brezilyalı stoper Titi ve İtalyan forvet Napoleoni ilkleri yaşadı. Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Napoleoni, milli takım arasında iyileşip takıma dahil oldu. Tecrübeli oyuncu ilk kez Ankaragücü maçında kadroya girdi. Teknik direktör İlhan Palut, Napoleoni'yi 73'üncü dakikada Ndiaye'nin yerine oyuna aldı. Napoleoni bu sezon ilk kez sahaya çıktı. Titi de bu sezon ilk defa bir maça 11'de başladı. Geride kalan 7 müsabakada yedek kulübesinde bekleyen ve Ankaragücü maçına kadar toplam 18 dakika oynayan Titi, 90 dakika boyunca görev aldı. Titi, karşılaşma 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile devam ederken Ankaragücü atağında bir topu çizgiden çıkarıp mutlak golü önledi.


Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'den hayata dönüş - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası
Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım         
11:16
Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek         
10:05
Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu         
10:03
Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü         
09:15
Aracını satmakta anlaştığı kişinin Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı         
08:49
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış         
23:40
Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı         
22:13
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 11:27:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe'den hayata dönüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei