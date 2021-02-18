Göztepe'den Hüseyin Göçek açıklaması

Fenerbahçe ile oynayacakları maçın hakemi Hüseyin Göçek'ten adil bir yönetim beklediklerini söyleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Artık doya doya futbolun güzelliklerini konuşmak istiyoruz" dedi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın hakemi Hüseyin Göçek'ten adil bir yönetim sergilemesini istedi. Yaptığı yazılı açıklamada, "Türk futbolunun en çok ihtiyacı olan şey maçların ardından sporcuların performansının konuşulması ve değerlendirilmesi" diyen Başkan Sepil, "Umarım bu hafta oynayacağımız karşılaşmada ve bundan sonra oynanacak tüm karşılaşmalarda hakemler yerine sadece futbol konuşulur. Tüm isteğimiz bu hafta Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmada Hüseyin Göçek'in adil bir yönetim sergilemesi ve futbolcuların ve teknik adamların önüne geçmemesi. Adil yönetilecek bir maçın ardından hakemler değil futbolun güzellikleri konuşulur. Artık doya doya futbolun güzelliklerini konuşmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR