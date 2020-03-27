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Göztepe'den Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Göztepe Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Göztepe Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Kayserispor. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:26 Kaynak: AA
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