Göztepe'den kötü başlangıç - Son Dakika

Göztepe'den kötü başlangıç

GÖZTEPE, koronavirüs salgını nedeniyle 87 gün ara verilen Süper Lig'e kötü başladı.

Göztepe'den kötü başlangıç, System.String[]

GÖZTEPE, koronavirüs salgını nedeniyle 87 gün ara verilen Süper Lig'e kötü başladı. Dün akşam, seyircisiz oynanan maçta Gürsel Aksel Stadı'nda lider Trabzonspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 yenik ayrılarak taraftarını üzdü. Karşılaşmada vasat bir oyun sergileyen İzmir ekibi gol fırsatları yakalasa da sadece penaltıdan skor üretti. Üstelik 41'inci dakikada Trabzonspor'un 10 kişi kalmasıyla avantaj elde eden Göztepe buna rağmen maçı çeviremedi. Defansta yapılan bireysel hatalar dikkat çekerken, Göz-Göz Avrupa yolunda yara aldı. Göztepe bu sezon yeni evinde ise 2'nci kez sahayı boynu bükük terk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda açılışı 26 Ocak'ta Beşiktaş maçıyla yapıp rakibini 2-1 yenen Göztepe, Medipol Başakşehir'e de 3-0 kaybetmişti.

İLHAN PALUT MEMNUN DEĞİL

Teknik direktör İlhan Palut, takımının sergilediği futboldan memnun kalmadı. Lige verilen arada takımların ideal seviyede olamayacağını vurgulayan genç teknik adam, "Üst düzeyde olamayacağımızı öngörsek de bu kadar kötü bir oyun başlangıcı beklemiyorduk. Rakibimiz 11 kişi oynadığı süre boyunca çok fazla pozisyon buldu. Bunlardan sadece birinin gol olması bize oyuna tutunma umudu verdi" diye konuştu. İkinci yarıda ise topa sahip olduklarını belirten İlhan Palut, Trabzonspor'un istekli göründüğünü ve daha iyi savunma yaptığını dile getirdi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM

Bireysel hatalardan yakınan İlhan Palut, "Sahadaki isteksiz görüntümüz eksik olmasına rağmen rakibimize cesaret verdi. Takımımın sahadaki görüntüsü herkesle beraber beni de büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu maç artık geride kaldı. Şu an yapmamız gereken; Süper Lig'de mücadele etmeden, saha içinde istekli bir görüntü çizmeden maç kazanmanın mümkün olmadığının farkına varmak. Bundan dersler çıkaracağız" yorumunu yaptı. Göztepe önümüzdeki hafta alt sıralardan kurtulmaya çalışan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisinde golcü Jeremo ise cezalı duruma düştü.

14 HAZİRAN STATTA KUTLANACAK

Göztepe geleneksel hale getirdiği 14 Haziran kuruluş yıl dönümünü yarın kutlayacak. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle kutlama bu yıl temsili olarak Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Her 14 Haziran'da sahilde yakılan meşaleler ile tüm İzmir'i aydınlatarak gerçekleştirilen görsel şölen sadece sembolik olarak yapılacak. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki yıl dönümü kutlamasında saatler 22.00'yi gösterdiğinde ilk meşaleyi tüm sağlık çalışanlarını temsilen Göztepeli sağlık çalışanları yakacak ve bu yıl meşaleler aynı zamanda tüm sağlık çalışanlarına bir teşekkür olarak da yanacak. Stattaki kutlama yarın 21.30-22.10 saatleri arasında kulubün YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.


Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'den kötü başlangıç - Son Dakika Spor
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