Son Dakika Haberleri: Göztepe'den olay paylaşım! Golü çizdiler...
Son Dakika Spor Göztepe'den olay paylaşım! Golü çizdiler... - Son Dakika Spor

Göztepe'den olay paylaşım! Golü çizdiler...

6 saat önce

Göztepe'nin resmi hesabı sosyal medyadan Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya attığı golün görsel anlatımını paylaştı.

Göztepe'den olay paylaşım! Golü çizdiler..., System.String[]

Göztepe'nin resmi hesabı sosyal medyadan Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya attığı golün görsel anlatımını paylaştı.


Paylaşım şöyle;


"Biz de Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya kornerden attığı golü tüm futbolseverlere izletmek isterdik ama bu şekilde FULL HD olarak paylaşabiliyoruz¯\(?)/¯"


Sarı kırmızılı kulübün bu paylaşımı yayıncı kuruluşun görüntülerinin telif hakları nedeniyle sosyal medyada paylaşılamamasına tepki olarak yorumlandı.


Berkan Emir, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:45 
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