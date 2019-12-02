Göztepe'den olay paylaşım! Golü çizdiler...

Göztepe'nin resmi hesabı sosyal medyadan Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya attığı golün görsel anlatımını paylaştı.



Paylaşım şöyle;



"Biz de Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya kornerden attığı golü tüm futbolseverlere izletmek isterdik ama bu şekilde FULL HD olarak paylaşabiliyoruz¯\(?)/¯"



Sarı kırmızılı kulübün bu paylaşımı yayıncı kuruluşun görüntülerinin telif hakları nedeniyle sosyal medyada paylaşılamamasına tepki olarak yorumlandı.



