Göztepe'den Serdar Gürler'e veda

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/9ShE9Jr5Fi

— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 3, 2020

İzmir ekibinde 1.5 sezonda toplam 47 resmi müsabakaya çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, toplam 10 gol attı. Serdar, ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta ciddi şekilde sakatlanmış, oyuncunun çapraz bağları kopmuştu. Serdar Gürler'in yeni sezon öncesi Antalyaspor'la prensipte anlaştığı öne sürülüyor.