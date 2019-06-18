Son Dakika Haberleri: Göztepe'den stat açıklaması
Son Dakika Spor Haber

Göztepe'den stat açıklaması

39 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin aralık ayı sonunda tamamlanmasının beklendiğini ancak kendilerinin bir sene daha Bornova Stadı'nda oynayacakmış gibi hazırlık yaptığını bildirdi.

Göztepe'den stat açıklaması, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin aralık ayı sonunda tamamlanmasının beklendiğini ancak kendilerinin bir sene daha Bornova Stadı'nda oynayacakmış gibi hazırlık yaptığını bildirdi.
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u ziyaret eden Sepil, yaptığı açıklamada, tekrar döndükleri Süper Lig'de üst üste 3. sezonlarını geçireceklerini kaydetti. Bu süreçte Bornova Belediyesi ile stat konusunda iş birliği yaptıklarını hatırlatan Sepil, şöyle konuştu:
"Türkiye çapında bir stat yapıyoruz. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin bitmesi konusunda müteahhitler bize 'Aralık sonu' diyor ama biz kendimizi 1 sene daha Bornova'da oynayacakmış gibi hazırlayacağız. Sayın başkanımdan da onu rica ettim. Biz oraya geçtikten sonra da Bornova Belediyesi ile Göztepe arasındaki iş birliği sporun tüm dallarında, tüm amatör dallarında ve futbolda devam edecek, birlikte çalışacağız."
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da yaptığı açıklamada, İzmir futbolunda son 5 yılda Mehmet Sepil ve Seyit Mehmet Özkan'ın yaptığı işlerle onur duyduklarını söyledi. İduğ, Göztepe ile stadın dışında da altyapılarla ilgili bir çalışma içine girebileceklerini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:13 Kaynak: AA
Mehmet Sepil, Bornova, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Model Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, öpüşürken görüntülendi Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı Fenerbahçe'den tazminatını alamayan Cocu, FIFA'ya gidecek iddiası Kolarov açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 12:52:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'den stat açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]