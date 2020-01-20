Göztepe'den süper başlangıç

SÜPER Lig'de Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ikinci yarıya müthiş başlayan Göztepe, üst sıralara bir adım daha yaklaştı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında 4-3 yenildiği eski teknik patronu Tamer Tuna'nın çalıştırdığı rakibinin işini ilk yarıda bulduğu gollerle bitiren sarı-kırmızılılar, oynadığı futbolla taraftarını mest ederken, deplasmanlarda 4'üncü galibiyetini elde etti. Ligde bu hafta Beşiktaş'ı yapımı tamamlanan yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ağırlayacak Göz-Göz, evine kavuşacağı tarihi maç öncesi büyük moral buldu. Göztepe, Beşiktaş randevusu öncesi Antalyaspor'la kupanın rövanş mücadelesinde çarşamba günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Antalya'da çok güzel bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör İlhan Palut, "Dört gün önce kupada karşılaştığımız bir rakipti Antalyaspor. Defansif anlamda zorlandığımız bir karşılaşma olmuştu. Takımımız ile yaptığımız analizlerde bunun önlemini aldık. Ayrıca küme düşme hattında olan ve yeni teknik direktörüyle sahasında iyi bir başlangıç yapma motivasyonunda olan bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. Bizim için çok değerli bir galibiyetti" yorumunu yaptı.Maça dengeli başladıklarını ifade eden genç teknik adam, "Rakibimize ilk yarıda pozisyon vermedik. Bunun yanında pas ve geçiş oyununu iyi oynadık. İkinci yarının 30 dakikalık bölümünde topu rakibe verdik ve kalemizde 2 net gol pozisyonu yaşadık. Bu bizim için negatif bir durumdu fakat son bölümde oyunun hakimiyetini tekrardan aldık. Bu bölümde boşluklar ve net pozisyonlar da bulduk. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmış olduk. Oyuncularımı kutluyorum, bizden desteğini burada da esirgemeyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.