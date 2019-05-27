Göztepe'den Tayfur Bingöl için veda mesajı
48 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren oyuncusu Tayfur Bingöl için veda mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:52 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren oyuncusu Tayfur Bingöl
için veda mesajı yayımladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'e yükselen kadroda yer alan ve 3 sezondur takımda mücadele eden Tayfur Bingöl'e tüm emekleri için teşekkür edildi.
Tayfur Bingöl, Göztepe ile play-off'lar dahil 1. Lig'de 36, Süper Lig'de 46 maça çıkmıştı.
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