Son Dakika Haberleri: Göztepe'den Tayfur Bingöl için veda mesajı

Göztepe'den Tayfur Bingöl için veda mesajı

48 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren oyuncusu Tayfur Bingöl için veda mesajı yayımladı.

Göztepe'den Tayfur Bingöl için veda mesajı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren oyuncusu Tayfur Bingöl için veda mesajı yayımladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'e yükselen kadroda yer alan ve 3 sezondur takımda mücadele eden Tayfur Bingöl'e tüm emekleri için teşekkür edildi.
Tayfur Bingöl, Göztepe ile play-off'lar dahil 1. Lig'de 36, Süper Lig'de 46 maça çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:52 Kaynak: AA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: Ersun Yanal ile Devam Ediyoruz Model Ebru Şancı, Maçı Kazanan Eşi Alpaslan Öztürk'ü Öpücüklere Boğdu Mbaye Diagne Şampiyonluk Kutlamalarına Neden Katılmadığını Açıkladı Başakşehir'in Andrea Stramaccioni'yi Takımın Başına Getireceği İddia Edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:40:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'den Tayfur Bingöl için veda mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]