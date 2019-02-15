Son Dakika Haberleri: Göztepe'den Tesis Açıklaması

Göztepe'den Tesis Açıklaması

52 dakika önce

Göztepe Başkanı Talat Papatya Torbalı'da en kısa zamanda temeli atılacak altyapı tesisleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Göztepe'den Tesis Açıklaması, System.String[]


Göztepe Başkanı Talat Papatya Torbalı'da en kısa zamanda temeli atılacak altyapı tesisleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tesis yatırım için 7 milyon TL'lik nakit desteği verdiğini hatırlatan Papatya, "Şampiyon olduğumuz ve Süper Lig'e yükseldiğimiz 2016-2017 sezonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu kulübümüze şampiyonluk primi vermeyi teklif etti. Başkanımız Mehmet Sepil ise o dönemde şampiyonluk primi yerine İzmir sporuna ve gençliğine hizmet edecek altyapı tesis projemizin belediye tarafından daha büyük bütçeyle desteklemesi yönünde fikir beyan etti. 2017 yılında   İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllar sonra Süper Lig'de İzmir'i temsil edecek olan Göztepe'yi ödüllendirmek amacıyla genç sporculara hizmet edecek tesislerimize destek olunacağı yönünde karar alındı. 2 yıldır devam eden süreç geçtiğimiz hafta itibarıyla sona erdi ve belediye meclisinden çıkan kararla  2 yıldır beklediğimiz tesis desteği nihayete erdi. Bu yatırımın kulübümüz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin yetişeceği Torbalı'da yapacağımız altyapı tesisi şehrimize çok yakışacak" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:03 Kaynak: DHA

İzmir, Torbalı, Spor
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