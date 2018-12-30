Göztepe'den Traore'ye Vefa
1 saat önce
SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, sol beki Adama Traore'yi bırakmama kararı aldı.
SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, sol beki Adama Traore'yi bırakmama kararı aldı. Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa
müsabakasında sol diz çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan Fildişi
Sahilli oyuncunun yeni sol bek gelse dahi sözleşmesinin askıya alınmayacağı bildirildi. Yoğun bir şekilde tedavisini sürdüren deneyimli futbolcunun tam olarak iyileşmesi halinde sezon sonunda bitecek sözleşmesinin de yenileneceği kaydedildi.
Göz-Göz'e geçen sezon İsviçre
'nin Basel
takımından gelen Traore, sarı-kırmızılılarda 1.5 yılda toplam 37 maça çıktı. Gösterdiği performansla taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Traore geçen sene de yine bir Kasımpaşa maçında sol dizinden sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, listesindeki defansın solunda görev yapan Aziz Behich
, Ali Adnan
ve Emilio Izaguirre
ile temaslarını sürdürüyor. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:21 Kaynak: DHA
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