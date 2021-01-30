Göztepe, Denizlispor maçına hazır - Son Dakika

Göztepe, Denizlispor maçına hazır

30.01.2021 17:43
Göztepe, Denizlispor maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Denizlispor maçı için son çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde salonda gerçekleştirdi.

Göztepe kafilesi, çalışmanın ardından kara yoluyla Denizli'ye hareket etti.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Göztepe maçında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Denizli, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Denizlispor maçına hazır - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan 10 aylık bebek, hayatını kaybetti Futbol kulübü Kamaz, ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a teklif yaptı Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu: Hesabı sorulacak Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı Oğullarını vatani birliğine teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü Tüm gözlerin çevrildiği Kabine, pazartesi toplanıyor: Masada 6 konu başlığı olacak Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç
Başakşehir, evinde Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu Başakşehir, evinde Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu         
17:55
Meral Akşener, erken seçim için tarih verdi ama belirttiği gün pazara denk gelmiyor Meral Akşener, erken seçim için tarih verdi ama belirttiği gün pazara denk gelmiyor         
17:18
Seçim döneminde Mansur Yavaş'ı sahte senetle suçlayan Necmettin Kesgin tutuklandı Seçim döneminde Mansur Yavaş'ı sahte senetle suçlayan Necmettin Kesgin tutuklandı         
17:08
Apartman bahçesinde gömülü bulunan 11 bidonu KBRN ekipleri çıkardı Apartman bahçesinde gömülü bulunan 11 bidonu KBRN ekipleri çıkardı         
16:41
Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son 3 gün Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son 3 gün         
15:58
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Putin, Yunanistan'ın 'bağımsızlık günü' davetini elinin tersiyle itti Putin, Yunanistan'ın 'bağımsızlık günü' davetini elinin tersiyle itti         
15:23
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde: Meydanlarda ücretsiz internet hizmeti verilecek Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde: Meydanlarda ücretsiz internet hizmeti verilecek         
14:03
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Tekirdağlı ustanın yaptığı kişiye özel bıçaklar hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görüyor Tekirdağlı ustanın yaptığı kişiye özel bıçaklar hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görüyor         
10:14
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 18:04:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe, Denizlispor maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei