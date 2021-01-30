Göztepe, Denizlispor maçına hazır
30.01.2021 17:43
Süper Lig'in 22. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 22. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, Denizlispor maçı için son çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde salonda gerçekleştirdi.
Göztepe kafilesi, çalışmanın ardından kara yoluyla Denizli'ye hareket etti.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Göztepe maçında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.
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