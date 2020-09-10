Süper Lig'in ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavisine devam edilen Stefano Napoeloni, takımdan ayrı çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 15:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor