Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında 12 Eylül Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Göztepe'de tedavisi devam eden Stefano Napoeloni takımdan ayrı çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:19 - Kaynak: AA
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