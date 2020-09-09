Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe'de tedavisi devam eden Stefano Napoeloni takımdan ayrı çalıştı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında 12 Eylül Cumartesi günü Yukatel Denizlispor 'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı