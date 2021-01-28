Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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