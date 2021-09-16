Göztepe, derbiye hazırlanıyor

Göztepe, Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde konuk olacağı Altay mücadelesinin hazırlıklarına devam ediyor.

Göztepe, Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde konuk olacağı Altay mücadelesinin hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, 17 Eylül Cuma günü saat 20.00'de İzmir derbisinde Altay'a konuk olacak. Derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekipte hazırlıklar sürüyor. Adnan Süvari Tesisleri'nde öğle saatlerinde Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde bir antrenman gerçekleştiren Göztepe'de, futbolcular antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular ikinci bölümde ise taktiksel oyun çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. - İZMİR

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