Göztepe, Difaa El Jadida'yı tek golle yendi
17 dakika önce
Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Göztepe, Beto, Murat Paluli, Sanneh, Titi, Leo, Castro, Poko, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok 11'i ile başladı.
Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Göztepe, Beto
, Murat Paluli
, Sanneh, Titi, Leo, Castro, Poko, Serdar Gürler
, Deniz Kadah
, Yasin Öztekin
ve Eren Derdiyok
11'i ile başladı.
Göztepe, ilk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmanın 75. dakikada Yalçın Kayan'ın kafayla attığı golle 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi ve sarı-kırmızılı ekip müsabakayı 1-0 kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:17
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