Son Dakika Haberleri: Göztepe, Difaa El Jadida'yı tek golle yendi
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Göztepe, Difaa El Jadida'yı tek golle yendi

17 dakika önce

Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Göztepe, Beto, Murat Paluli, Sanneh, Titi, Leo, Castro, Poko, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok 11'i ile başladı.

Göztepe, Difaa El Jadida'yı tek golle yendi, System.String[]
Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Göztepe, Beto, Murat Paluli, Sanneh, Titi, Leo, Castro, Poko, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok 11'i ile başladı.

Göztepe, ilk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmanın 75. dakikada Yalçın Kayan'ın kafayla attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi ve sarı-kırmızılı ekip müsabakayı 1-0 kazandı.
Murat Paluli, Afyon, Beto, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:17 
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