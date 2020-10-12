Göztepe efsanesi Nevzat Güzelırmak vefat etti

Göztepe'nin efsane isimlerinden ve A Milli Takım'da uzun yıllar forma giyen Nevzat Güzelırmak hayatını kaybetti.

Göztepe'nin efsane isimlerinden olan, 1959-1976 yılları arasında İzmir ekibinin formasını giyen ve ardından futbolu bırakan Nevzat Güzelırmak 78 yaşında hayatını kaybetti. Göztepe Kulübü, Güzelırmak için sosyal medya hesabından "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Nevzat Güzelırmak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullanırken, Türkiye Futbol Federasyonu da taziye mesajı yayımladı. A Milli Takım formasını uzun yıllar terleten Güzelaydın için yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Takımımızın eski futbolcusu, uzun yıllar formasını giydiği Göztepe başta olmak üzere bir çok takımda teknik direktörlük yapan Nevzat Güzelırmak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan merhum Nevzat Güzelırmak'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Göztepe Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Futbol hayatı boyunca Göztepe forması giyen Nevzat Güzelırmak, Göztepe'nin Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynayan kadrosunda da yer alırken, 18 kez de A Milli Takım forması giymişti. Futbol oynadığı dönemlerde oyun stili sebebiyle 'İngiliz' lakabını alan Nevzat Güzelırmak, teknik direktörlük kariyerinde ise Göztepe, Antalyaspor, Boluspor, Denizlispor, Afyonspor, Konyaspor, Bursaspor, Altay, Karşıyaka, Sarıyer, Aydınspor, Adana Demirspor ve Kuşadasıspor'da görev aldı. - İZMİR