Son Dakika › Spor › Göztepe, Eren Derdiyok'la yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
Göztepe, Eren Derdiyok'la yollarını ayırdı
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devre hazırlık kampı kadrosunda yer almayan Eren Derdiyok'la yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:56 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devre hazırlık kampı kadrosunda yer almayan Eren Derdiyok'la yollarını ayırdı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Eren'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
Eren Derdiyok'a katkılarından dolayı teşekkür edildiği açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.
Türkiye kariyerinde 2014-2015 sezonundan itibaren Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe'de forma giyen Eren Derdiyok, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 126 maçta 43 gol atmıştı.
Son Dakika Burdur Belediye Başkanı, sigarayı bırakan personele çeyrek altın verecek İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı