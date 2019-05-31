Göztepe, erkek hentbolda karar aşamasında

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin hentbol şube sorumlusu Deniz Durmaz, gelecek sezon ya alt ligde oynayacaklarını ya da genç bir kadroyla mücadele edeceklerini ancak henüz bir karar vermediklerini bildirdi.
Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019-2020 sezonunda takımın bütçesini düşürmek zorunda olduklarını, şube kurucusu olarak buna en çok kendisinin üzüldüğünü söyledi.
Kulüp Başkanı Mehmet Sepil
'in taraftarların şubeye sahip çıkmasından dolayı hentbola yatırım yaptığını hatırlatan Durmaz, "Son 4 sezon Süper Lig'de, 3 kez Avrupa
kupalarında mücadele eden takımımıza 3 milyon dolar harcama yaptık. Bu bütçeyi Sepil tamamen cebinden finanse etti. Mücadele ettiğimiz takımların çoğu belediye takımı. Herhangi bir destek olmadığı için tüm yük başkanın üzerine kaldı. Ne kadar istemesem de bütçenin düşmesi doğru karar." ifadelerini kullandı.
Durmaz, bu nedenle 2019-2020 sezonu için karar aşamasında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Ya takımı bir alt ligde oynatacağız ya da ligde sadece gençlerle oynayıp küme düşeceğiz. Henüz karar vermedik ve resmi başvurumuz kesinlikle yok. Asıl isteğimiz ligde gençlerle mücadele etmek. Ancak farklı yenilgilerle dramatik şeyler olursa 'nasıl olur'u tartışacağız. 'Bu takım küme düşse de onların yanındayız' derlerse bu opsiyonu değerlendireceğiz. Bayramdan sonra kararı vereceğiz."