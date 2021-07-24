Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Ege temsilcisi, yarın saat 17.00'da TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.

Antrenmanın ilk bölümünde ısınma, savunma ve hücum varyasyonları yapan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirerek günü tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci etap kamp çalışmalarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Canlı yayında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için "At hırsızları" diyen A Spor yorumcusu tepki çekti

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır