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Göztepe, eski Galatasaraylı futbolcu Maicon'u transfer etmek için harekete geçti - Son Dakika

Göztepe, eski Galatasaraylı futbolcu Maicon'u transfer etmek için harekete geçti

27.07.2021 19:09

Bir dönem Galatasaray forması giyen deneyimli savunmacı Maicon, Süper Lig'e geri dönüyor. Al Nasr'la sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcu için Göztepe harekete geçmeye hazırlanıyor. Maicon'un da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ve gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı savunmacı Maicon'u renklerine katmak için girişimlere başladı. Kulübyle sözleşmesi biten serbest statüde bulunan futbolcu, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 2.2 MİLYON EURO

Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe, deneyimli savunmacı Maicon'u transfer etmek istiyor. 2017-2018 sezonunda Brezilya temsilcisi Sao Paulo'dan Galatasaray'a 8 milyon euroya transfer edilen Maicon'nun güncel piyasa değerinin 2.2 milyon euro olduğu belirtildi. Kariyerinde 9 kupa bulunan Brezilyalı yıldız, 3 kez Portekiz ligi, 2 kez Portekiz kupası, Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra iki kez Suudi Arabistan Süper Kupası ile bir kez de Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.

Göztepe, eski Galatasaraylı futbolcu Maicon'u transfer etmek için harekete geçti

Galatasaray, Göztepe, Maicon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, eski Galatasaraylı futbolcu Maicon'u transfer etmek için harekete geçti - Son Dakika Spor


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