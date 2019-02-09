Göztepe Evinde Alanyaspor'la Oynuyor

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını kaybedip ateş hattına yaklaşan Göztepe, yarın çıkışta olan Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.





SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını kaybedip ateş hattına yaklaşan Göztepe, yarın çıkışta olan Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Fırat Aydınus düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı golcü Jarome'un yanı sıra sakatlıkları süren sol bek Traore ve forvet Ghilas forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 220, numaralı 162, kuzey kale arkası 22 ve misafir tribün 28.5 TL olarak satışa sunuldu.



Aytemiz Alanyaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacaklarını belirten teknik direktör Kemal Özdeş, kötü gidişata son vereceklerini dile getirdi.



Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Özdeş, "Taraftarımızın desteği ile kazanacağımıza inanıyorum. Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğiz, Göztepe'nin yeri üst sıralardır" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi 1-0 yenmişti. MUHTEMEL 11



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