Göztepe evinde Ankaragücü ile oynayacak

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kalıp milli araya bir maçı eksik 8 puanla 14'üncü sırada giren Göztepe, yarın evinde sonuncu Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Fırat Aydınus'un yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak.

Göztepe'de koronavirüs testi pozitif çıkan 6 futbolcunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Alpaslan, Ideye, Gassama ve Batuhan mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör İlhan Palut koronavirüs vakaları nedeniyle takımda eksikler olduğunu ancak sahaya çıkacak kadronun en iyi mücadeleyi göstereceğini söyledi.