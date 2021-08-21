Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, evinde Trabzonspor'a 5-1 kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yarın karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Göztepe'de tedavileri devam eden stoper Mihojevic ile sol bek Burekovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Göztepe, Süper Lig'de taraftarıyla 533 gün sonra buluşacak. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Göztepe evinde sadece 3 maçı seyircili oynayabilmişti. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 1'inci kategori 463 TL 25 kuruş, 2'nci kategori 409 TL, kapalı 109 TL ve kale arkaları 50 TL olarak belirlendi. Süper Lig'de rakibiyle 9'uncu kez karşılaşacak İzmir ekibi, daha önceki maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.