Göztepe evinde yeniden parlayacak - Son Dakika
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Göztepe evinde yeniden parlayacak

6 saat önce

SÜPER Lig'de üst üste Gaziantep Futbol Kulübü ve Kayserispor maçlarında 5 puan kaybedip Avrupa kupalarına katılma yolunda yara alan Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasına kilitlendi.

Göztepe evinde yeniden parlayacak, System.String[]

SÜPER Lig'de üst üste Gaziantep Futbol Kulübü ve Kayserispor maçlarında 5 puan kaybedip Avrupa kupalarına katılma yolunda yara alan Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasına kilitlendi. Gürsel Aksel Stadı'nda açılış maçında Beşiktaş'ı 2-1 yenip tarihi bir skora imza atan, Gaziantep FK'yı ise son anda elinden kaçıran Göz-Göz'de taraftarlar da geri sayıma geçti. Müthiş bir atmosfer oluşturmak için organizasyonlara başlayan sarı-kırmızılı futbolseverler satışa çıkan biletlerin tamamını kısa süre içinde tüketti. Yaklaşık 20 bin taraftarının desteğini arkasına alacak Göztepe'de futbolcular ve tekink ekip de tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı.

ZİRVEDEKİLERE DARBE

Teknik direktör İlhan Palut'un futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Bu maçla birlikte yeniden çıkış yakalayacağız. Tribünlerimizin gücünü arkamızda hissedeceğiz" dediği öğrenildi.

Göztepe bu sezon zirve yarışı veren ekiplere kök söktürdü. İzmir ekibi özellikle iç sahada Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan 7 puan aldı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, Galatasaray'ı 2-1 yenmişti. Göz-Göz, Beşiktaş'ı da yeni evinde 2-1'lik skorla geçti. Göztepe yine zirve hedefiyle yola çıkan Trabzonspor'la Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda devirmeyi başardı. Göztepe'de sakatlıkları bulunan stoperler Alpaslan ve Atınç'ın yanı sıra orta saha Poko mücadelede görev alamayacak.


Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:41 Kaynak: DHA
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