Göztepe evine dönüyor, yeni stadyum kapılarını açıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe evine dönüyor, yeni stadyum kapılarını açıyor - Son Dakika Spor

Göztepe evine dönüyor, yeni stadyum kapılarını açıyor

6 saat önce

Göztepe'nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı ile açılıyor.

Göztepe evine dönüyor, yeni stadyum kapılarını açıyor, System.String[]

Göztepe'nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı ile açılıyor. Açılışa katılacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını belirterek, "Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı bir tesisi daha İzmirlilerin hizmetine sunuyoruz" dedi.


İzmir'in Süper Lig'deki tek temsilcisi Göztepe'nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı ile açılıyor. Açılışa katılacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını belirterek, "Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı bir tesisi daha İzmirlilerin hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.


Göztepe'nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, pazar günü saat 16.00'da oynanacak Göztepe - Beşiktaş karşılaşması ile açılacak. Açılış öncesi bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin 2002'den beri pek çok alanda olduğu gibi sporda da çok önemli bir devrimi gerçekleştirdiğini belirterek, "Ülkemizin her yanında devasa tesislerimiz var. Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı tesislere sahibiz. Bu tesisleşmeyi spordaki başarıları da yukarıya taşıyarak taçlandırıyoruz" şeklinde konuştu.


Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde son 18 yıldır tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını ve bu tesisleşmenin, bu yatırımların meyvelerini artık toplamak istediklerini ifade etti. "Tesisleşme konusunda zaten çok ileri bir noktadayız" diyen Bakan Kasapoğlu, ancak yatırımlar konusunda hiçbir zaman "yeterli" gibi bir anlayışları olmadığını söyledi.


Bakan Kasapoğlu, İzmir'de Cumhuriyet ile yaşıt, hatta cumhuriyetten önce kurulan takımlar olduğuna ve bu takımların geçmişte büyük başarılara imza attıklarına işaret etti. Pazar günü Göztepe Stadı'nı açacaklarını, Alsancak Stadı'nda da çalışmaların hızla sürdüğünü dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Güzel İzmir'imize, İzmir halkımıza, İzmirli sporseverlere hayırlı olsun" dedi.


Yapımı iki yıl süren Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, UEFA ve Futbol Federasyonu kriterlerine uygun şekilde tasarlandı. 20 bin kişi kapasiteye sahip stadyum, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu talimat değişikliği ile kale arkalarına ayakta seyirci alınması kapsamında, Beşiktaş maçının ardından 25 bine çıkarılacak. Stadyum, içerisinde eğlence merkezleri, spor müzesi, sergi alanları, yeme-içme alanları ve kapalı otoparkı ile çok yönlü hizmet verecek. - ANKARA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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