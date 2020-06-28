Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Göztepe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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